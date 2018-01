Tre regioni italiane tra le mete del 2018 secondo il NYT

ROMA – Sono tre le regioni italiane da visitare nel 2018 secondo l’attesa classifica del New York Times, che come ogni anno, consiglia ai viaggiatori di tutto il mondo 52 mete da non farsi scappare. Terzo posto per la Basilicata, definita la “regione segreta” dell’Italia, un luogo da visitare “prima che il mondo lo scopra”.

< ► > Emila Romagna

Nella lista anche Emilia Romagna e Sudtirol, rispettivamente al 40esimo e 50esimo posto. La prima posizione è occupata da New Orleans, rinata dopo la devastazione dell’uragano Katrina.

Medaglia d’argento per i paesaggi mozzafiato della Colombia.