No Comment, Nitro conquista le classifiche con il suo nuovo album

ROMA – Gli sono bastate 24 ore per scalare le classifiche. Si tratta di Nitro che con “No comment”, uscito ieri 12 gennaio 2018 in fisico e digitale per Sony Music, in un solo giorno ha superato i 2 milioni di streaming su Spotify conquistando le prime 7 posizioni consecutive in TOP50 dove tutti i brani del disco figurano nei primi 25 posti. Il disco dell’artista della Machete crew, inoltre, occupa stabilmente la prima posizione su iTunes, Apple Music e Amazon, mentre il video del primo singolo, “Infamity show”, è fisso nelle prime 10 posizioni in tendenze su YouTube dal giorno di uscita, 8 gennaio.

“No comment” segna l’ennesima conferma delle abilità di Nitro nell’uso della lingua italiana, del linguaggio rap e nella padronanza della metrica su vari stili appartenenti alla famiglia hip hop. 13 nuovi brani di cui 9 prodotti da Low Kidd, sound engineer di Machete Empire Records e fondatore di 333 Mob, con la collaborazione di Slait per la traccia “Last Man Standing”.

Le tracce “Buio Omega” e “Infamity Show”, nuovo singolo uscito l’8 gennaio, sono state prodotte da Salmo, mentre i brani “Chairaggione” e “Ho fatto bene” sono stati affidati al giovanissimo e chiacchierato talento tha Supreme e da Zef e Denny The Cool. Quattro ospiti di prestigio nei featuring, come Salmo, frontman di Machete, Madman, Dani Faiv (nuovo talento di Machete Empire Records) e Lazza, nome di punta di 333 Mob e protagonista della scena nel 2017.



La direzione artistica del disco è stata interamente curata da 333 Mob (Lorenzo Spinosa e Ignazio Pisano), quella creativa da Hell Raton (fondatore di Machete insieme a Salmo e Slait). L’album “No comment” è disponibile nella versione standard e nella versione deluxe con t-shirt. L’artwork è firmato Moab, grafico di 333 Mob che, tra gli altri, collabora anche con il gruppo hip hop di Atlanta, Migos.