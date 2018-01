ROMA – Da oggi, e per ogni domenica alle 19.00, su MTV – il brand iconico di Viacom International Media Networks Italia presente in esclusiva sul canale 133 di Sky – arriva il nuovo game show musicale Crash Karaoke. Un karaoke improvvisato nelle location più assurde, davanti ad una folla stupita sono gli ingredienti di questo nuovo show, composto da 10 episodi di mezz’ora ciascuno e condotto da Hannah Rad e Dylan Landon. In palio un premio in denaro.

Crash Karaoke, la sfida improvvisa e divertente

Reazioni esilaranti, talenti inaspettati, mosse selvagge di danza e altri momenti molto divertenti caratterizzano “Crash Karaoke”: Hannah e Dylan, infatti, interrompono la normalità cercando di convincere due concorrenti a sfidarsi in un duello all’ultimo karaoke per soldi. Ai concorrenti verrà chiesto di girare una ruota per selezionare casualmente uno stile musicale da eseguire. Un mix di canzoni di successo è la colonna sonora della serie, dalle tracce attuali e gli inni globali alle jam di karaoke più iconiche per i concorrenti che si esibiscono senza paura. Alla fine, la folla decide chi vince i soldi in palio. Niente è off limits in questa nuova serie selvaggiamente divertente!

La serie è prodotta per MTV International. I produttori esecutivi sono Adam Dolgins, Brian Flanagan, Anthony Amoia, Mike Amoia e Sean Lee per Switchblade Entertainment e Bruce Gillmer, Jennifer Demme Harris e Adriana Cornejo per MTV International.

Per news e curiosità sullo show e per vedere estratti video delle puntate visita il sito www.mtv.it/crashkaraoke.