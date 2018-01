Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 14 gennaio

ROMA – Il 14 gennaio è il 14º giorno del calendario gregoriano. Mancano 351 giorni alla fine dell’anno.

14 gennaio: accadde oggi

Nel 1690 a Norimberga in Germania, viene inventato il clarinetto. Nel 1951, la National Football League disputa il suo primo Pro Bowl a Los Angeles. Tre anni dopo, nel 1954, Marilyn Monroe sposa Joe DiMaggio. Nel 1966, viene pubblicato il primo disco di David Bowie. Il singolo si intitola “Can’t help thinking about me”.

Nel 1976, esce il primo numero del quotidiano La Repubblica, diretto da Eugenio Scalfari. Nel 1985, Martina Navrátilová vince il suo 100º torneo di tennis. Nel 1989, per la prima volta in Francia una ragazza partorisce 6 gemelli. La madre, la ventinovenne Marie Claire Adam si era sottoposta a trattamenti per l’infertilità. I bambini, due maschi e quattro femmine, pesano tra 1,2 e 1,4 kg ciascuno e stanno bene.

Nel 1990, i Simpson debuttano sul canale televisivo FOX come serie regolare. Infatti va in onda il secondo episodio della serie animata ed è considerato un debutto trattandosi del primo episodio di una sequenza regolare dopo lo speciale natalizio di presentazione. Nel 1994, il presidente statunitense Bill Clinton e quello russo Boris Yeltsin firmano gli Accordi del Cremlino che fermano il puntamento preprogrammato dei missili nucleari e provvedono per lo smantellamento dell’arsenale nucleare dell’Ucraina.

Nel 1998, i ricercatori di Dallas presentano prove della scoperta di un enzima che rallenta l’invecchiamento e la morte delle cellule (apoptosi). Due anni dopo, nel 2000, un tribunale delle Nazioni Unite condanna cinque croati bosniaci con sentenze fino a 25 anni di carcere per l’uccisione di oltre 100 musulmani in un villaggio bosniaco, avvenuta nel 1993. Nel 2015, il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano si dimette.

Buon compleanno a…

Giancarlo Fisichella (pilota F1 italiano), Dave Grohl (musicista statunitense e cantante dei Foo Fighters), Steven Soderbergh (regista statunitense), Giampiero Ventura (allenatore italiano) ed Edoardo Purgatori (attore italiano).

Si festeggia oggi:

Sant’Engelmaro, Sant’Eufrasio, San Fulgenzio di Astigi e San Glicerio diacono.