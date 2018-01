Emily Ratajkowski nuda su Instagram come la Venere di Botticelli

ROMA – Emily Ratajkowski nuda su Instagram. La modella è tornata a far parlare di sé con una foto di Mona Khun che – nel giro di poche ore – ha raggiunto quasi un milione e mezzo di like. A scatenare i 16 milioni di followers della ventiseienne la posa ispirata alla Venere di Botticelli. Come l’opera esposta agli Uffizi di Firenze, Emily copre il suo corpo solo con i capelli e le mani. Non manca nemmeno la natura a circondare la modella che regala ai fan lo stesso sguardo assorto della dea del dipinto quattrocentesco. Insomma, una foto in vero e proprio stile Botticelli che la Ratajkowski ha sottolineato anche nella didascalia: The Birth of Venus.