È morta la cantante dei Cranberries Dolores O’Riordan

Roma – È morta a 46 anni la cantante dei The Cranberries Dolores O’Riordan. La voce del gruppo Irlandese era malata di cancro. Il tour che questa estate vedeva il gruppo riunito sui palchi di tutta Europa era stato repentinamente sospeso per i problemi di salute della cantante e chitarrista.

A divulgare la notizia è stato un breve comunicato dell’agente. Dolores O’Riordan era a Londra per una registrazione. I familiari, devastati, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, se non la richiesta di rispettare la loro privacy.

The Cranberries hanno fatto furore negli anni Novanta vendendo oltre 40 milioni di album. La rock band si è esibita in tutto il mondo, il loro tour del 2016 ha registrato sold-out in Europa e Perù, dimostrando di essere anche uno dei gruppi più popolari al mondo, sono infatti più di 2.2 milioni gli ascolti mensili su Spotify. La notizia rattrista milioni di fan.