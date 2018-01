Harry Potter e la Pietra Filosofale, al via la saga su Italia 1

ROMA – Al via su Italia 1 il ciclo dedicato al maghetto più famoso del mondo.

Ogni martedì, per 8 serate, appuntamento con un film della saga di Harry Potter.

Si parte il 16 gennaio, alle 21.10 con Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Harry Potter e la Pietra Filosofale

“Tempi oscuri e difficili in arrivo Harry. Prima o poi dobbiamo tutti affrontare la scelta tra ciò che è giusto e ciò che è facile.”

Dato in affidamento agli zii da piccolo, Harry Potter non sa ancora di possedere dei poteri magici, fino a quando, compiuti 11 anni, non viene chiamato alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Tra avventure, incantesimi, partite di Quidditch, Harry incontrerà Hermione e Ron che diventeranno i suoi migliori amici e inizierà il suo percorso verso un destino ineluttabile per il quale è stato prescelto sin dalla sua nascita. I tre ragazzi scoprono ben presto che qualcuno sta tentando di rubare la mitica Pietra Filosofale custodita nella scuola, che ha il potere di donare l’immortalità al suo possessore…



Prossimi appuntamenti:

Martedì 23 gennaio ore 21.10 – Harry Potter e la Camera dei Segreti

Martedì 30 gennaio ore 21.10 – Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

Martedì 6 febbraio ore 21.10 – Harry Potter e il Calice di Fuoco

Martedì 13 febbraio ore 21.10 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Martedì 20 febbraio ore 21.10 – Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Martedì 27 febbraio ore 21.10 – Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I

Martedì 6 marzo ore 21.10 – Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II