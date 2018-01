Mirkoeilcane, Ultimo e Mudimbi candidati al Premio Lunezia 2018

ROMA – Il Premio Lunezia indica tre candidati tra i giovani in gara, di cui uno vincerà, come tradizione, il “Premio Lunezia per Sanremo 2018”.

Stefano De Martino (Patron del Lunezia), Loredana D’Anghera (Dir. Artistico Nuove Proposte) e Dario Salvatori (membro della Commissione Direttiva) comunicano che il gruppo di ascolto del Lunezia ha deciso di scegliere, per qualità musical-letterarie, queste canzoni: Mirkoeilcane per l’opera “Stiamo tutti bene“, Mudimbi per “Il Mago” e Ultimo per “Il ballo delle incertezze“.



Il vincitore sarà annunciato qualche giorno prima l’inizio del Festival di Sanremo 2018: lo stesso giorno sarà nominato anche il testo più bello tra quelli dei BIG in gara. Per entrambi i vincitori sarà redatta la motivazione.

Premio Lunezia 2018, Mirkoeilcane con ‘Stiamo tutti bene’



Il Premio Lunezia, oltre al recente patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e della Siae, sarà affiancato dal Comitato Lunigiana Dantesca 2012 (Patrocinato dalla Società Dantesca Italiana).

Premio Lunezia 2018, Ultimo con ‘Il ballo delle incertezze’



Il 15 Gennaio si sono riaperte le iscrizioni al Premio Lunezia “Nuove Proposte”.

Band, Cantautori, Autori di Testi e “Musicare i Poeti” sono le sezioni confermate per il 2018, alle quali ci si può iscrivere su www.lunezia.it, dove è possibile conoscere tutti i dettagli di ogni sezione del concorso.

Sarà ancora Rai Isoradio l’emittente che programmerà, a partire dai primi giorni di Luglio, gli otto finalisti (tra band e cantautori) del Premio Lunezia “Nuove Proposte 2018”, oltre alla programmazione, successiva alla manifestazione, dei primi tre classificati.

Premio Lunezia 2018, Mudimbi con ‘Il Mago’



Al fianco dell’attività di scouting e cura delle “Nuove Proposte” si conferma anche la partecipazione della Nazionale Italiana Cantanti, oltre a nuove operazioni discografiche e live che la Direzione Artistica, sempre affidata al gruppo di lavoro della Prof. Loredana D’Anghera, si riserverà di comunicare nei prossimi mesi.

La manifestazione prevede, come tradizione, una fase semifinale a Roma (per band e cantautori) i primi giorni di Luglio, mentre le serate finali si svolgeranno nel territorio tosco-ligure nel penultimo week-end di Luglio.

La precisazione di date e luoghi avverrà a Febbraio.