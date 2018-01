ROMA – Mercoledì 17 gennaio, in diretta in prima serata su Italia 1, arriva “’90 Special”, il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio.

In un clima di grande festa, per cinque puntate, “’90 Special” ripercorrerà i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode, le tendenze e i fatti di cronaca che hanno reso indimenticabile quel periodo.

Un viaggio attraverso il ricordo della favolosa decade, con continui salti tra il passato e il presente, con l’intento di emozionare tutti coloro che hanno vissuto a pieno quegli anni, ma anche di far sorridere e incuriosire i ragazzi di oggi, che conoscono quel decennio solo grazie ai racconti altrui.

90 Special

Musica live, grandi ospiti, interviste, giochi cult dell’epoca riadattati in chiave moderna, un esperto corpo di ballo alle prese con coinvolgenti coreografie, collegamenti in esterna e rvm con sequenze televisive e cinematografiche cult. Tantissimi gli ingredienti di “’90 Special”, uno show dinamico, sorprendente, incalzante, in cui “il gioco della memoria” sarà il pretesto per divertirci e divertire.

Insieme a Nicola Savino, ci sarà Katia Follesa, verve comica allo stato puro, che in ogni puntata proverà a far “rivivere” i programmi televisivi di maggior successo, reinterpretandoli con ironia e organizzando esilaranti reunion con i personaggi dell’epoca.

In tutti gli appuntamenti, saranno presenti tre esperti: il “tuttologo” Cristiano Malgioglio, un battitore libero, che commenterà gli eventi in studio; l’”enciclopedico” Max Novaresi che racconterà le curiosità e gli aneddoti più interessanti e spiegherà ai giovani il significato di alcune parole tipicamente anni ’90.

E infine, il “collezionista” Ruggero Dei Timidi, che porterà in studio oggetti, giochi e memorabilia del periodo.

Dato che gli anni ‘90 sono il momento delle super top model, anche Nicola avrà al suo fianco una bellissima modella: Ivana Mrazova, ex coinquilina del Grande Fratello Vip.

Gli ospiti della prima puntata

A supportare Savino ci sarà, inoltre, un panel di “testimoni”, i cosiddetti “pezzi da ‘90”: personaggi appartenenti al mondo della tv, dello sport e dello spettacolo, che porteranno le loro testimonianze o metteranno in scena i loro successi del passato.

I ’90 sono anche gli anni della dance music, quindi, ad animare la festa di “’90 Special” non poteva mancare una coppia di deejay d’eccezione: i Two Fingerz.

L’angolo social del programma coinvolgerà live i telespettatori a casa, chiedendo l’invio di foto dell’epoca, immagini di oggetti e gadget trovati casualmente tra i cassetti o nelle cantine, in modo da creare, nel corso della serata, una hit parade degli oggetti più “nineties”. Sarà il giornalista e conduttore tv Michele Cucuzza ad avere il compito di gestire i social e mantenere il contatto con il pubblico.

Tra coloro che calcheranno il palco di” ’90 Special” nell’appuntamento di domani, mercoledì 17 gennaio: Daniele Bossari, Benji&Fede, Eiffel 65, Mietta, Ela Weber e le Lollipop.

Legato da decennale amicizia con Nicola Savino, ospite speciale della prima puntata sarà Lorenzo Jovanotti.

“’90 Special” è una produzione RTI, scritta da Furio Andreotti, Ennio Meloni, Dario Tajetta con Elisabetta Elia. La regia è di Fabio Calvi.