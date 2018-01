Dal GF Vip all’altare, Luca e Ivana si amano

ROMA – Luca e Ivana si amano. I due concorrenti della seconda edizione del GF Vip sono usciti allo scoperto dalle pagine di Chi. Il feeling tra i due che i telespettatori avevano visto nascere all’interno della casa più spiata d’Italia era reale. Il feeling si è poi trasformato in amore fuori dalle mura della casa. A Chi (nel numero in edicola questa settimana) la coppia ha raccontato, per la prima volta, della loro storia posando in un esclusivo servizio fotografico. A darne un’anteprima Gabriele Parpiglia su Instagram.

“Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie – ha rivelato Onestini -. Non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata. Lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzetto che completava la mia vita: Ivana”.

Nel futuro prossimo matrimonio e figli

Luca e Ivana ora fanno sul serio. Loro assicurano che non si tratta di un flirt. Anzi, nel futuro prossimo hanno intenzione di sposarsi e avere dei figli. “Luca è un super romantico, questo suo lato non lo conoscevo. Io e lui non abbiamo tempo da perdere, – ha detto la modella – insieme abbiamo un desiderio: diventare genitori entro i trent’anni. E io voglio due figli!”. Della stessa idea Onestini: Sono cresciuto con il valore della famiglia. Non voglio arrivare a 40 anni per diventare papà. Entro i 30 si porta a casa il risultato, confermo. E ci sposiamo, perché le cose si fanno per bene”.