Scrivere una lista di cose da fare prima di andare a letto favorisce il sonno

Roma – Ultime ricerche hanno dimostrato che scrivere una lista di cose da fare prima di mettersi a letto, potrebbe favorire il sonno.

I ricercatori, hanno chiesto a 57 studenti universitari di scrivere una lista di cose svolte durante la settimana, o di cose che avrebbero dovuto fare nella settimana o giorni seguenti, prima di mettersi a letto.

A tutti gli studenti inoltre, è stato vietato di usare qualsiasi tipo di apparecchio tecnologico nei 15 minuti prima di andare a letto. Ciò che è risultato, è che coloro che avevano scritto una lista di cose da fare nei giorni seguenti, sono riusciti a prendere sonno più velocemente di coloro che avevano scritto una lista di cose già svolte durante la settimana.

I ricercatori hanno affermato che questo risultato è dovuto alla nostra tendenza a preoccuparci di avere sempre tutto sotto controllo e alla nostra difficoltà nel non pensarci. Quindi, ciò che dimostra lo studio, è che invece di cercare di ignorarle sarebbe utile scrivere le nostre preoccupazioni.

“Viviamo in un mondo nel quale sembra che la nostra lista di cose da fare sia in continua crescita. Questo, ci spinge a preoccuparci se non siamo riusciti ad adempiere ai nostri obblighi o doveri,” ha detto l’autore dello studio, Michael Scullin. “Esistono due scuole di pensiero. Alcuni credono che scrivere una lista di cose da fare possa solo portare ad un aumento di stress e ansia, altri, come noi, la vedono in maniera opposta,” ha continuato Scullin.

Fonte metro.co.uk