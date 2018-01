Il Vegetale, grande festa vip per l’anteprima del film di Rovazzi

ROMA -Fabio Rovazzi è stato protagonista ieri sera di un indimenticabile red carpet in occasione del suo esordio al cinema con l’anteprima del film Il Vegetale, scritto e diretto da Gennaro Nunziante. Il film arriverà poi nelle sale domani 18 gennaio, in concomitanza con il compleanno dell’artista, distribuito in oltre 450 copie da The Walt Disney Company Italia.



Insieme al cast del film, tra le numerose celebrities che hanno partecipato alla serata erano presenti anche Gianni Morandi, Fedez, Chiara Ferragni, J-Ax, Rudy Zerbi, Caterina Balivo, Michele Bravi, Chiara Grispo, Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, Alessio Bernabei e molti altri ancora.

Il Vegetale

Prodotto da Piero Crispino per 3ZERO2 e co-prodotto da The Walt Disney Company Italia, in collaborazione con Sky Cinema, Il Vegetale è interpretato inoltre da Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari e la giovanissima Rosy Franzese.

Gennaro Nunziante porta sul grande schermo l’esilarante storia di Fabio, giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro, alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata. Entrambi lo considerano un “vegetale”. Un evento inatteso cambierà improvvisamente i ruoli. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, il protagonista dovrà reinventare la sua vita.