Scuola. All’I.C. De Amicis-Manzoni di Alessandria arriva ‘Futura’

Roma – Scuola dell’infanzia, classi di scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. Tutte le sezioni dell’istituto comprensivo ‘De Amicis-Manzoni’ di Alessandria aderiscono a ‘Futura’, la tre giorni per il Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd) promossa dal Miur dal 18 al 20 gennaio a due anni dalla definizione del Piano che ha stabilito i principali indirizzi in materia di innovazione della scuola italiana.

Il ‘De Amicis-Manzoni’ partecipera’ al concorso #ilmioPnsd e svolgera’ le attivita’ nella giornata di venerdi’ 19 gennaio. Gli alunni delle sezioni di scuola dell’infanzia e delle classi di scuola primaria si esibiranno in un flash mob ideato per il Pnsd, mentre le sezioni della scuola secondaria di primo grado apriranno le porte, in orario extrascolastico (14,45-16,45), accogliendo attori del territorio e i genitori per promuovere iniziative, esperienze, percorsi attuati e in divenire.

Dalle 17 alle 19 sara’ la volta dei docenti, che potranno partecipare ad un incontro in cui si discutera’ dei contenuti del Pnsd. La digital maker e talent award del coding Valeria Cagnina partecipera’ al dibattito, proponendo agli insegnanti alcuni strumenti per una didattica piu’ coinvolgente per gli alunni.