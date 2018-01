Dove la neve non cade, gli artisti abruzzesi ricordano Rigopiano

ROMA – Una condivisione spontanea che parte dal cuore dell’Abruzzo e si espande all’intero paese. Tutto questo è “Dove la neve non cade”, il brano corale realizzato dalla band abruzzese Le stanze di Federico insieme ad oltre venti artisti emergenti arrivati da tutta la regione.

Dove la neve non cade – “tutti insieme, un unico grande cuore e un’unica voce per non dimenticare Rigopiano e la nostra regione” – continuano i partecipanti all’iniziativa – . “Desideriamo che questa iniziativa metta in luce la faccia positiva della nostra terra che non si arrende di fronte agli eventi infausti e chiede a gran voce di non essere messa da parte”.

Oggi, dalle ore 14.30, Le stanze di Federico & Friends saranno insieme sul palco del Palazzetto dello sport di Penne per l’evento pensato ed organizzato dal comitato vittime di Rigopiano, in memoria delle ventinove vittime della slavina che colpì l’hotel lo scorso 18 Gennaio.

Gli artisti che con entusiasmo hanno aderito all’iniziativa sono stati:

Le stanze di Federico

Miriam Ricordi

Riccardo e Lorenzo Ruiu

Vanesia

Er Dase

Cole Kooper

Stabber M.C.

Valentina Monica

Patrizio Santo

I 4 Santi

I Buca

Gianni Scognamiglio

Michel Russi

Skizzo Smith

Carol

Peppe Millanta

Elio Depasquale

Laura Di Pancrazio

Rosalinda Santalucia

Luca D’Alesio

Metrò Band

Michele Troiano