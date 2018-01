FITPRIME, l’app che ti permette di allenarti dove e quando vuoi

ROMA – I giovani, è risaputo, si guardano allo specchio e la maggior parte di loro non si piace. Vorrebbero essere un po’ più magri o un po’ più grassi, più belli, più atletici.

Se i ragazzi vanno in palestra soprattutto per aumentare la massa muscolare e non solo per dimagrire, lo scopo principale delle ragazze è quasi sempre quello di dimagrire oppure di eliminare il grasso localizzato. Tappetini, elastici e tanto sudore per essere a proprio agio con il proprio corpo e perchè no per esibire il proprio fisico perfetto su instagram.

La generazione dei nativi digitali, però, ha un asso nella manica quando si tratta di mostrare i risultati dell’attività fisica. Parliamo del grande dono dei millemila filtri che Instragram propone in grado di rendere più bello tutto quello che si fotografa, in modo rapido e indolore. Così si ritoccano le foto intanto che il duro lavoro in palestra inizi a dare i suoi frutti. Esercizi per tonificare la muscolatura, ritmi africani per migliorare la coordinazione, attrezzi innovativi per divertirsi potenziando il corpo, piegamenti squat e flessioni. E poi sauna, bagno turco, spa e solarium.

Anche il mondo dello sport non sfugge alle sue mode, ma poter far tutto in un unico centro sportivo è quasi impossibile. Così un team di giovani ragazzi appassionati di fitness ha trovato una soluzione sviluppando FITPRIME l’app che permette di allenarsi dove e quando si vuole. Tutto gestito tramite app, FITPRIME è stato ribattezzato il “Netflix delle palestre” un abbonamento alla palestra che, al pari di quello alla tv in streaming alla quale la nuova generazione è abituata, permette di seguire e cambiare allenamento e palestra a piacimento.

E’ perfetta per chi non vuole vincolarsi, chi vuole allenarsi non è più costretto a dover sottoscrivere abbonamenti annuali o semestrali per rimanere in forma, gli basta semplicemente pagare un piano che si rinnova ogni mese e si può mettere in pausa in qualsiasi momento. Ma è anche utile per chi vuole variare ed è interessato a provare nuove attività come piscina, crossfit, yoga o pilates e utilizzata dai giovani che in questo modo possono allenarsi a costi contenuti smarcando una volta per tutte anche le fastidiose quote d’iscrizione.

La registrazione è gratuita e avviene in pochi e semplici step o utilizzando il login Facebook. Una volta dentro, è possibile filtrare la mappa per indirizzo, servizi, attività o fascia di prezzo e il sistema mostrerà i centri più vicini. Il pagamento viene effettuato online tramite carta o utilizzando paypal. Una volta attivato il piano a cui corrisponde un circuito di palestre e centri sportivi presso i quali è possibile allenarsi, è possibile prenotare l’ingresso con un semplice click ed arrivati al centro effettuare il check-in tramite app. É possibile scaricare l’app su: GOOGLE PLAY e APPLE STORE