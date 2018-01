Marco Giallini inedito e rock si racconta alla radio

Roma – Per alcuni è il vicequestore Rocco Schiavone, per altri Il Terribile di Romanzo Criminale, per altri ancora è uno degli attori più interessanti del panorama italiano. Stiamo parlando di Marco Giallini, uomo di teatro, cinema e televisione che il 31 gennaio sarà il protagonista del radio show Raccontami di Te, il programma ideato e condotto da Alessandro Pieravanti (voce narrante e percussionista de Il Muro del Canto) in diretta dal solotto romano del club ‘na cosetta e sulle frequenze di Radio Sonica.

Giallini, soprannominato fin da ragazzo, dagli amici, Giallo, sarà dalle 22 a mezzanotte co-conduttore radiofonico per raccontarsi in modo inedito attraverso le proprie passioni e influenze, spaziando tra musica, letteratura, cinema, viaggi e arte. Personaggio eclettico e pieno di interessi, Giallini va in moto e ascolta di tutto: dal jazz agli Arctic Monkeys. L’attore Romano si dice da sempre un grandissimo appassionato di musica, rock soprattutto, ma lui stesso si è definito più di una volta “punk”. Con molte probabilità racconterà di quando nei primi anni Ottanta suonava in una band, i Sandy Banana & The Monitors: un power trio basso, chitarra e batteria con cui proponeva cover dei Joy Division. E ancora svelerà i titoli della sua collezione di dischi, pare che i suoi preferiti siano quelli dei Clash, degli Who e dei Sex Pistols. Nessuna anticipazione però, per scoprire un inedito Giallini bisognerà accendere la radio o assicurarsi un posto al locale. E per chi avesse domande o curiosità, Alessandro Pieravanti qualche giorno prima dell’incontro aprirà il sondaggione su Facebook, un modo per coinvolgere il pubblico e raccogliere pareri, pensieri e spunti.

IL FORMAT RACCONTAMI DI TE

Raccontami di Te va in onda ogni quindici giorni sulle frequenze di Radio Sonica e sul palco di ‘na cosetta; è un format nato per scoprire passioni, gusti e inclinazioni di attori, chef, fumettisti e rapper della scena italiana. Musica, letteratura, cinema e viaggi per entrare nel mondo di chi abbiamo incontrato solo su un palco o dietro a uno schermo. In tanti hanno svelato con ironia e leggerezza le canzoni del cuore, i libri più letti e i piatti preferiti. Chef Rubio, Zerocalcare, Piotta, Rancore e Vinicio Marchioni sono solo alcuni dei protagonisti già ascoltati al microfono di Raccontami di te.