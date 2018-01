I Giocattoli, la giovane band palermitana rivelazione della scena indie pop

Roma – Sono palermitani, giovanissimi e la scena indie-pop italiana li sta consacrando una delle realtà più interessanti degli ultimi mesi. Vi presentiamo I Giocattoli, band con due singoli usciti nel 2016 e con – in cantiere – un primo album intitolato “Ma che pretendi” (in uscita in questa primavera). I brani “Sulla Neve” e “Il Ragno” sono già campioni di ascolto; “Bill Murray”, nuovo singolo e primo assaggio dell’atteso debut album che si avvale della produzione artistica di Enrico Roberto Carota (de Lo Stato Sociale​) e di Hyppo Nicola Roda (dei KEATON​) in pochi giorni ha fatto registrare oltre 120.000 plays su Youtube e 100.000 plays su Spotify.

I Giocattoli nascono per puro divertimento nel finire del 2016, suonando cover dentro un bagno in maniera piuttosto criticabile.

Dato il riscontro dei primi video I Giocattoli decidono di iniziare a scrivere musica inedita realizzando cosi “Sulla Neve” che diventa subito virale raggiungendo più di 10k visualizzazioni in tre giorni.

Nell’aprile 2017 arrivano alle finali regionali dell’Arezzo Wave Love Festival.

Nello stesso mese sono tra i 12 nomi dell’indie italiano secondo NoisyRoad.

Il 24 maggio viene pubblicato in anteprima esclusiva su La Repubblica il loro secondo singolo “Il Ragno“.

Il 17 agosto suonano davanti a più di mille persone condividendo il palco con gli Ex-Otago in occasione di Alcart 8°ed. I Giocattoli stanno attualmente lavorando al primo disco prodotto che uscirà per conto dell’etichetta romana Giungla Dischi.