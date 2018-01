A Milano apre la prima boutique di moda per la donna e il suo cane

Roma – Se non a Milano dove avrebbe potuto aprire la prima boutique di moda per la donna e il suo cane? Questa è una storia vera ambientata nel cuore di Brera, il quartiere chic del capoluogo lombardo che è stato scelto da Giovanna Temellini per il suo originale “progetto esclusivo” e cioè una collezione coordinata, dove molti dei capi da donna sono disponibili anche in formato quattro zampe. Stessi tessuti (di qualità indiscutibile) e stessa cura sartoriale accomuneranno l’outfit di padrona e amico fedele. Il Temellini Dog à Porter potrebbe rappresentare la nuova tendenza del 2018 e c’è già in rete chi è pronto a scommettere. Del resto la speciale linea di abbigliamento dedicata ai cani è per la creatrice di abiti già collaudata, la nuova sfida – oggi – è la boutique che, a prescindere da tutto, merita di essere vista. Troverete sul “canichino” (speciale manichino per gli outfit dei “cuccioli”) bomber in lana bouclé e lurex, cappottini e redingote alla “Sherlock Holmes” e perfino maglieria in cachemire, ogni capo è disponibile in formato maxi e mini, per bipedi e quadrupedi. Tutti i modelli sono ovviamente unici e realizzati su misura.

Giovanna Temellini è già nota alla capitale della moda per la sartoria Temellini Milano in via Watt, un luminoso loft a due piani che ospita uffici, laboratorio e showroom.

Il progetto di allestimento poi non poteva non essere “Top”, a curare gli spazi e l’arredamento è stata l’architetto Anita Temellini che secondo la visione stilistica di Giovanna ha utilizzato elementi di design e rari pezzi vintage per incorniciare gli abiti unici e contemporanei della stilista.

Temellini Dog à Porter è in via dell’Orso 5, sul sito c’è tutta la collezione autunno/inverno 2017/2018.