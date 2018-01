Futura. Al Galilei di Vibo Valentia si parla di bitcoin

ROMA – Il fenomeno bitcoin spiegato agli alunni. Sara’ questo l’argomento della conferenza organizzata per oggi pomeriggio dal professor Francesco Lo Duca all’istituto tecnico economico ‘Galilei’ di Vibo Valentia per la festa del Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd).

Un’occasione, la tre giorni del Miur che celebra il Pnsd a due anni dalla sua introduzione, accolta dall’istituto con particolare entusiasmo “per la specificita’ dei nostri indirizzi, che spaziano nel campo dei macrofenomeni aziendali e della cultura tecnico economica in generale”, come ha dichiarato il dirigente scolastico del ‘Galilei’ Diego Cuzzucoli.

Nel corso dell’iniziativa, rivolta a studenti e docenti dell’istituto, si parlera’ di questa nuova valuta, in grado di essere scambiata in un sistema basato sulla cosiddetta ‘blockchain’, una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria che potrebbe diventare l’impalcatura dell’intera economia digitale, avendo un impatto enorme sui suoi diversi settori. Si parlera’ anche del principale punto debole della moneta digitale, la sua replicabilita’. Problema risolto con la blockchain, un registro online in cui vengono annotati e convalidati tutti i passaggi di denaro da un utente a un altro eliminando la possibilita’ di una duplicazione. La festa del Pnsd al ‘Galilei’ si svolge in concomitanza con l’open day dell’istituto.