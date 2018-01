Dieci anni dopo Heath Ledger, Michelle Williams si sposa

ROMA – Dieci anni dopo la morte di Heath Ledger (compagno e padre di sua figlia), Michelle Williams si sposa. L’attrice, secondo quanto riportano i magazine americani, si sarebbe fidanzata ufficialmente con Andrew Youmans, uomo d’affare di New York. A testimoniarlo il diamante a forma di cuore che Michelle ha sfoggiato all’anulare sinistro sul red carpet dei Golden Globe lo scorso 7 gennaio. Anello che aveva al dito anche durante una fuga romantica con il futuro sposo alle Bahamas.

La stabilità dopo 10 anni

L’interprete di Blue Valentine sogna da sempre “un bravo ragazzo e una vita familiare stabile”. Un sogno che è diventato realtà con Youmans. La coppia, rispettivamente 37 e 50 anni, erano stati avvistati per la prima volta insieme a Roma lo scorso luglio. L’attrice si trovava nella capitale per girare il film Tutti i soldi del mondo. Mano nella mano, qualche bacio e cene romantiche nei ristoranti locali.

Ora arriva quella stabilità tanto agognata, soprattutto per il bene di Matilda: la figlia che l’attrice ha avuto con Heath Ledger due anni prima della sua morte. Il 22 gennaio saranno dieci anni dalla sua scomparsa. Nonostante Michelle e Heath si fossero separati due mesi prima della morte del Joker, alcuni insider hanno raccontato come non sia stato semplice per l’attrice superare la perdita. “Michelle – hanno raccontato – era totalmente concentrata a dare a Matilda la miglior educazione possibile. Le è servito tanto tempo per ‘dimenticare’ Heath”.