ROMA – Whatsapp annuncia novità in arrivo. In particolare per i gruppi, amati e odiati allo stesso tempo dagli utenti del servizio di messaggistica.

Secondo quanto riportato dal sito WABetaInfo, con il nuovo aggiornamento dell’app arriveranno anche le modifiche per la gestione dei gruppi.

Obiettivo renderli meno invadenti.

Whatsapp, meno notifiche e menzioni in evidenza

Tra le novità la diminuzione delle notifiche. Sembrerebbe infatti che una delle migliorie previste preveda che gli utenti dei gruppi ricevano meno notifiche dei messaggi inviati nei gruppi.

Grazie ad nuova funzionalità inoltre sarà possibile individuare più facilmente i messaggi in cui si viene menzionati. Potendo così leggere solo il contenuto che ci riguarda direttamente, evitando di dover scorrere tutta la chat.