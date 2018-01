Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 20 gennaio

ROMA – Il 20 gennaio è il 20º giorno del calendario gregoriano. Mancano 345 giorni alla fine dell’anno.

20 gennaio: accadde oggi

Nel 1792 Luigi XVI è condannato a morte. A Springfield, Massachusetts, nel 1892 viene disputata la prima partita ufficiale di pallacanestro.

Nel 1937 Franklin Delano Roosevelt diventa per la seconda volta Presidente degli Stati Uniti. Con il suo secondo mandato inizia la prassi per cui ogni Presidente USA, una volta eletto, comincia il proprio mandato il 20 gennaio dell’anno successivo all’elezione. In questo giorno infatti: nel 1941 e nel 1945 lo stesso Roosevelt inizia il suo terzo mandato e quarto mandato, diventando l’unico presidente a ricoprire la carica per più di due volte.

Nel 1949 diventa presidente USA Harry S. Truman, nel 1953 e nel 1957 Dwight D. Eisenhower, nel 1961 John F. Kennedy, nel 1965 Lyndon B. Johnson. Quattro anni dopo, nel 1969 è, invece, il turno di Richard M. Nixon, riconfermato nel 1973. Nel 1997 viene eletto Jimmy Carter che lascia il posto nel 1981 a Ronald W. Reagan, rieletto nel 1981.

Nel 1989 George H. W. Bush diventa il 41esimo presidente USA. Nel 1993 e nel 1997 i cittadini eleggono Bill Clinton. Due mandati anche per George W. Bush e Barack Obama, rispettivamente nel 2001 e nel 2005 e nel 2009 e nel 2013. L’anno scorso Donald Trump è diventa il 45esimo Presidente degli Stati Uniti.

Nel 1958 Elvis Presley riceve la cartolina di leva. Nel 1964, Viene pubblicato Meet the Beatles!, il secondo album dei Beatles uscito negli USA. Il primo album è stato pubblicato 10 giorni prima con il titolo “Introducing the Beatles”. Tre anni dopo, nel 1967, viene pubblicato in Inghilterra l’album dei Rolling Stones Between the Buttons.

Nel 1969 viene scoperta la prima pulsar, nella Nebulosa del Granchio. Nel 1986, Regno Unito e Francia annunciano i piani per la costruzione del tunnel della Manica. Dieci anni dopo, nel 1996, Yasser Arafat è eletto presidente dell’Autorità palestinese. Nel 1999, il China News Service annuncia nuove restrizioni governative all’utilizzo di Internet.

Buon compleanno a…

Federico Fellini (regista italiano), David Lynch (regista statunitense), Marco Simoncelli (pilota motociclistico italiano), Gary Barlow (cantante britannico) e Gianni Amelio (regista italiano).

Si festeggia oggi:

Sant’Ascla, Sant’Eusebio, Sant’Eutimio il Grande, San Fechin di Fower, San Neofito di Nicea e San Richard Rolle.