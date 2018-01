Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 21 gennaio

ROMA – Il 21 gennaio è il 21º giorno del calendario gregoriano. Mancano 344 giorni alla fine dell’anno. Il Sole entra nel segno astrologico dell’Acquario.

21 gennaio: accadde oggi

Nel 1911 viene organizzata la prima edizione del rally di Monte Carlo. Vladimir Lenin muore nel 1924. Josif Stalin inizia ad eliminare i suoi rivali per assicurarsi il ruolo di leader. Nel 1976 il Concorde entra ufficialmente in servizio. Papa Giovanni Paolo II va in visita apostolica a Cuba nel 1998. Qui incontra anche Fidel Castro. Nel 2009 il presidente statunitense Barack Obama ordina la chiusura del carcere nella baia di Guantánamo.

Buon compleanno a…

Vanessa Hesler (attrice), Max Tortora (attore e comico), Placido Domingo (tenore, baritono e direttore d’orchestra).

Si festeggia oggi:

Sant’Agnese, San Patroclo di Troyes, San Publio di Atene e San Zaccaria del Mercurion.