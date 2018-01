Heath Ledger, uno speciale per ricordare l’attore scomparso

ROMA – Uno speciale dedicato a Heath Ledger, il giovane attore scomparso a soli 28 anni. Sarà in onda su Paramount Channel questa sera a partire dalle 19.

In onda due pellicole che hanno visto Heath Ledger nel ruolo di protagonista: il pluripremiato I segreti di Brokeback Mountain e 10 cose che odio di te.

Heath Ledger protagonsita di 10 cose che odio di te

Si parte alle 19 con la commedia sentimentale diretta nel 1999 da Gil Junger che vede un giovane Ledger tra i protagonisti. 10 cose che odio di te racconta la storia delle sorelle Stratford (interpretate da Julia Stiles e Larisa Oleynik).

Mentre Bianca è vanitosa e ribelle, Kate è scontrosa e introversa.

Il padre ha imposto una regola secondo cui Bianca può uscire la sera in compagnia di qualcuno solo se anche la sorella farà altrettanto.

Bianca escogita quindi un piano e ingaggia Patrick (Heath Ledger), incaricandolo di corteggiare la sorella, con il solo scopo di ottenere il permesso di uscire.

Heath Ledger e I segreti di Brokeback Mountain

Alle 21.10 sarà la volta di I segreti di Brokeback Mountain. Vincitore di 3 Premi Oscar e del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, il film è tratto dall’omonimo racconto del premio Pulitzer Anne Proulx, e diretto nel 2005 da Ang Lee.

Il cast si compone di attori di particolare spessore tra cui, oltre a Ledger e Michelle Williams, anche Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway e Randy Quaid.

Il film racconta la storia d’amore impossibile tra due cowboy che vivono nello stato ultraconservatore del Wyoming durante gli anni ’60. Siamo nell’estate del 1963 quando Ennis Del Mar e Jack Twist vengono assunti come pastori da un rancher locale per far pascolare le pecore sulla grande montagna di Brokeback.

Stringono presto una leale amicizia, che con il tempo e forse per gioco, si trasforma in qualcosa di più intimo.

Il film è famoso per aver trattato in modo inedito fino a quel momento il tema dell’omosessualità, finalmente libero da ogni cliché.

Lee realizza con questa pellicola una parabola sulle occasioni perdute, sulla debolezza umana, trattando apertamente la storia d’amore di due omosessuali.

La critica ha osannato l’interpretazione di Heath Ledger, connotata da grande intensità e coraggio.

Heath Ledger, la carriera e la vita privata

Nato a Perth (Australia) nel 1979, Heath Ledger deve il suo nome di battesimo (Heathcliff) al protagonista di Cime tempestose, famosissimo romanzo di Emily Bronte particolarmente amato dalla madre.

Attratto dalla recitazione, abbandona la scuola all’età di 16 anni e si traferisce a Sidney. A soli vent’anni ottiene la sua prima parte in un film di Hollywood, conquistando rapidamente pubblico e critica internazionali.

La carriera di Heath è costellata di pellicole di particolare spessore sin dai primi anni della sua carriera. Nel 2000 viene scelto da Mel Gibson per interpretare il protagonista de Il Patriota, mentre il 2005 è l’anno della sua consacrazione grazie a ben tre pellicole: Casanova, di Lille Hallstrom; I fratelli Grimm e l’incantevole strega, con Matt Damon, e soprattutto I segreti di Brokeback Mountain.

Il 22 gennaio 2008 il corpo del giovane attore è stato trovato privo di vita nel suo appartamento a New York.