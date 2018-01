Domani i funerali di Dolores O’Riordan, in tantissimi a renderle omaggio

ROMA – Si terranno domani i funerali di Dolores O’Riordan. Il feretro della cantante, morta lo scorso 15 gennaio per cause ancora sconosciute, è stato esposto a Ballybricken – città natale della 46enne in Irlanda – dove la salma resterà visibile al pubblico fino alle esequie, che verranno trasmesse in diretta da una radio locale. La contea di Limerick ha proclamato tre giorni di lutto che si concluderanno domani con il funerale.

In tantissimi sono accorsi a dare l’ultimo saluto alla voce dei Cramberries. La chiesa di St. Joseph, dove si trova la salma, si è presto riempita di rose bianche, fiori gialli e fotografie di Dolores. Il tutto incorniciato dai brani più famosi dell’interprete di Zombie. In poche ore, la strada adiacente alla chiesa è stata invasa da fila composta di fan, ex compagni di scuola e concittadini: tutti in attesa di poter entrare per l’ultimo saluto a Dolores.

Dolores O’Riordan, crescono le vendite della musica dei Cramberries

Un affetto grandissimo testimoniato anche dalle classifiche nelle quali la musica della cantante è risalita in questi giorni. A una sola settimana dalla morte, il repertorio dei Cramberries nel Regno Unito è cresciuto del 986% in materia di streaming e vendite. Il disco più venduto, al momento, è la raccolta “Stars – The best of 1992-2012”, che è rientrata in classifica stabilendosi alla sedicesima posizione. Bene anche i singoli che, complessivamente, sono cresciuti nello streaming e nelle vendite del 1134%. Zombie, Linger e Dreams le canzoni più ascoltate. Dati impressionanti svelati dalla Official Chars Company, la società britannica che si occupa di stilare le classifiche di vendita ufficiali.