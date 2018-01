Jumanji ancora primo al box office USA, il maggiore successo di Sony

ROMA – Con oltre 20 milioni di dollari di incassi nell’ultimo weekend Jumanji: benvenuti nella giungla si conferma, per la seconda settimana, al primo posto del box office americano.

Il film d’avventura, campione di incassi anche in Italia, raggiunge così i 316 milioni di dollari totali. Una cifra non indifferente che batte ogni pregiudizio che i fan del film originale avevano. Jumanji diventa così il maggior successo di sempre di Sony Pictures, escludendo la saga di Spiderman. Jumanji non delude neanche all’estero. Per il quarto weekend consecutivo il film di Jake Kasdan rimane tra i più visti. Con altri 32.6 milioni di dollari arriva a 767.8 milioni nel mondo (ne è costati solo 90).

Sul podio Usa, poi, due nuove uscite: 12 Strong, il film con Chris Hemsworth che racconta della prima unità speciale Usa inviata a combattere i talebani in Afganistan, e Nella tana dei lupi, l’action thriller con Gerard Butler che arriverà nelle sale italiane il 22 febbraio.

Il resto della classifica

Scivola in quarta posizione (era secondo una settimana fa) The Post di Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep. Il film uscirà nelle sale italiane il 1 febbraio. Quinto posto, invece, The Greatest Showman, leggermente in calo rispetto alla settimana scorsa.