Bye Bye, esce il 16 febbraio il nuovo album di Annalisa

"Quello che conta è il viaggio. Ma quello che conta di più è sapere dove vai".

Si chiama “Bye Bye” il nuovo album di Annalisa.

Con un annuncio social, la cantante svela importanti novità sul suo prossimo progetto musicale, negli store dal 16 febbraio.

L’album è stato anticipato dal singolo “Direzione la vita” e sarà disponibile proprio dopo la partecipazione di Annalisa a Sanremo 2018 con il brano “Il mondo prima di te”.

“In questi ultimi giorni ho cominciato ad aprire degli spiragli, a farvi entrare pezzo per pezzo in questo mondo nuovo.

Voglio raccontarvi tutto.

Raccontarvi che dentro questo disco c’è la fame, la voglia di buttarsi. C’è l’emozione, l’energia. Le persone che mi hanno accompagnata e che ringrazierò sempre. E poi ci sono tutti quei momenti in cui mi sono fermata a pensare, mi sono guardata, e ad un certo punto mi sono ritrovata completamente diversa. Nuova. Rinata.

Ed è lì che ho cominciato a camminare, e non avevo dubbi che la “direzione” fosse “la vita”. Adesso voglio addentrarmi ancora di più, PARTIRE nel vero senso della parola, verso tutto ciò che di nuovo e luminoso possa esserci.

Ecco perché “Bye Bye”. È il mio saluto, come per ricordarmi di tutto quello che è stato, di tutte le esperienze bellissime che mi hanno fatta diventare quella che sono oggi. Io ne vado fiera. Ne sono felice. Rifarei tutto da capo. E soprattutto mi sono capita. Mi sono trovata. E so dove voglio andare.

Allora #byebye 😘 Chi viene con me? ❤️”