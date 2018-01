J-POP Manga porta in Italia “L’abitatore del Buio” di H.P. Lovecraft

ROMA – Per chiudere l’anno di tributi in ricordo dell’80esimo anniversario dalla morte di H.P. Lovecraft (scomparso il 15 marzo 1937), il 24 gennaio J-POP Manga porta in Italia il terzo racconto del maestro dell’horror adattato da Gou Tanabe, “L’abitatore del Buio”, storia facente parte dei Cicli di Cthulu, e comparso per la prima volta nel 1936 su Weird Tales, rivista pulp statunitense di racconti horror e fantastici.

The Haunter of the Dark – questo il titolo originale – fu l’ultima opera ufficiale che Lovecraft scrisse senza collaborazioni esterne o assistenti.

A dare un corpo ai protagonisti e all’orrore sovrannaturale descritto da Lovecraft è Gou Tanabe, mangaka con la passione per l’horror di cui ricordiamo anche “Il colore venuto dallo spazio” e “Il mastino e altre Storie”, entrambi editi da J-POP Manga.

L’Abitatore del Buio

Robert Blake, il protagonista de L’Abitatore del Buio, come molti altri dei racconti di H. P. Lovecraft, è un giovane intellettuale la cui curiosità e passione per l’occulto si riveleranno fonte di guai che trascendono i limiti della dimensione umana.

Robert Blake, però, è anche qualcun altro, come ci svela Gou Tanabe quando gli fa dire “Mi chiamo Bloch, sono un artista”. Un lapsus che scopre il gioco di Lovecraft, perché Robert Blake altri non è che l’alter ego di Robert Albert Bloch, prolifico scrittore conosciuto soprattutto per Psycho (il romanzo da cui Albert Hitchcock trarrà nel 1960 il celebre film con Anthony Perkins) e amico di penna di Lovecraft a cui è stato dedicato l’Abitatore del Buio.

Sinossi

Un artista appassionato di occulto, una chiesa sconsacrata e un misterioso oggetto collegato a macabri avvenimenti che hanno insanguinato i secoli… Il terzo, sconvolgente volume degli adattamenti manga di HPL, che in apertura contiene anche il racconto che ha gettato le basi dei miti di Cthulhu: Dagon!

Scheda Tecnica

Formato 12×16,9

Brossurato con sovraccoperta, pagine a colori

168 pp

€ 6,90

Disponibile in Fumetteria, Libreria e Online.

Dello stesso autore

Il Mastino e altre storie

Il Tempio, Il Mastino, La Città Senza Nome: tre storie di avventura, suspense e “terrore cosmico”, tre piloni fondamentali del “Ciclo di Cthulhu” di H.P. Lovecraft, trasposte a fumetti dal tenebroso pennino di Gou Tanabe!

Un volume unico dalle atmosfere cupe e affascinanti, che fonde l’estetica del manga alla fantasia del più grande maestro della letteratura horror gotica.

Il colore venuto dallo Spazio

Nelle campagne del New England precipita un meteorite di un metallo alieno dalle proprietà mai viste. Quale terribile influenza avrà sulla gente del posto la misteriosa energia che emana?

Dopo il successo de “Il Mastino e altre storie”, il maestro Gou Tanabe torna a fondere l’estetica del manga alla fantasia di H.P. Lovecraft, nell’adattamento di uno dei racconti più cupi del solitario di Providence.