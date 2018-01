ROMA – La prima puntata dell’Isola dei Famosi ha regalato tante emozioni con l’attacco di panico di Francesca Cipriani. Emozioni per gli amanti del trash ovviamente.

L’attacco di panico di Francesca Cipriani è già meme

L’ex pupa ha avuto una reazione decisamente inaspettata al suo arrivo in elicottero alla spiaggia di Cayo Cochinos. Vestita di fucsia, la Cipriani ha infatti avuto più di qualche esitazione a tuffarsi in mare per iniziare la sua avventura. Al grido di “Scendi, scendi”, si è così scagliata contro il pilota, colpevole di stazionare ad un’altezza troppo alta per lei.

Presto il terrore si è impossessata di lei, trasformandosi in un vero e proprio attacco di panico che Alessia Marcuzzi cercava di gestire in collegamento dall’Italia. Sono seguite urla e imprecazioni, coronate dalla frase “Non voglio morire!”. Neanche l’intervento della mamma è stato provvidenziale. A sdrammatizzare Mara Venier: “Francesca, buttati che tanto a galla ci rimani!”. Solo dopo vari minuti, la Cipriani si è convinta a buttarsi nell’euforia generale. Il video di quei momenti è già un cult sui social e Francesca si è presto trasformata in un meme. La clip integrale QUI.

I commenti su Twitter

Attacchi di panico? Niente paura c’è la zia Mara! 😂 #Isola pic.twitter.com/xieUwkZRT4 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 22 gennaio 2018