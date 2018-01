All’Università Cusano tornano i ‘Click days’, studenti: “Opportunità da cogliere”

ROMA – Tornano i Click days Unicusano, un’opportunita’ da cogliere per tutti i maturandi dei comuni di Roma e confinanti.

A partire dal 15 febbraio alle ore 16 fino alle ore 24 del 28 febbraio sara’ possibile inviare le domande per l’accesso alla ‘Borsa di studio per l’iscrizione ad un corso di laurea con percorso plus’ dell’Universita’ Niccolo’ Cusano.

Sono previste 75 borse di studio che copriranno totalmente 5 anni offrendo la possibilita’ di frequentare le lezioni in presenza presso il campus universitario a Roma.

“Quando mi sono iscritta alla facolta’ di Economia non era ancora possibile vincere una borsa di studio e beneficiare di tutti quelli che sono i servizi dell’Universita’ gratuitamente o a costi ridotti rispetto ai normali iscritti– ha dichiarato a Radio Cusano Campus una vincitrice, negli anni scorsi, dei Click days- Ho parlato di servizi perche’ i Click days permettono di studiare gratuitamente, ma anche di seguire le lezioni in presenza e rivolgersi ai tutor, che sono a disposizione per risolvere ogni dubbio e aiutare ad affrontare al meglio gli esami. Tra gli altri servizi di cui puo’ disporre ci sono quelli di collaborare con la radio dell’Unicusano, Radio Cusano Campus, il giornale online Tag24 e seguire un corso in lingua inglese per tutti e cinque gli anni. Da non dimenticare la possibilita’ di prendere parte al progetto Erasmus+“.

E in effetti sono tanti i servizi messi a disposizione dall’ateneo: la mensa, il bar, la navetta, la palestra e tante attivita’ ricreative, ma anche corsi di lingua inglese e seconda lingua straniera a costo zero per 5 anni e la possibilita’ di svolgere attivita’ formative presso la redazione di Radio Cusano campus e Tag24. “Vi invito a iscrivervi e a cogliere questa opportunita’ che vi permettera’ di seguire un percorso di eccellenza– ha proseguito la studentessa- dove i docenti, i tutor e il resto del personale vi prepareranno al meglio in ogni esame e saranno pronti a risolvere ogni dubbio o ostacolo al conseguimento dell’ambita laurea“.

Il meccanismo e’ semplice, basta inviare tramite pec, l’email di posta elettronica certificata, la domanda di assegnazione a [email protected]. Saranno accettate solo le prime 75 domande di assegnazione aventi diritto. L’invio della ‘domanda di assegnazione’ non vincola all’iscrizione al corso di laurea plus. L’iscrizione si intendera’ perfezionata solo in seguito alla comunicazione da parte dell’Universita’ dell’assegnazione della borsa di studio a cui dovra’ seguire la procedura ordinaria di iscrizione al corso di laurea. In mancanza di quanto indicato non si intendera’ effettuata l’iscrizione al corso di laurea plus.