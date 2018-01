Salta la conduzione di Belen al Grande Fratello

ROMA – Da tempo si parlava di Belen al Grande Fratello come conduttrice. In queste ultime ore, però, sembra che i fan della showgirl rimarranno delusi.

A lanciare l’indiscrezione Dagospia secondo cui Belen avrebbe sostenuto un solo provino per la conduzione del reality dei non famosi. Provino, dopo il quale, le sue quotazioni sarebbero calate. La produzione del GF sarebbe alla ricerca di una conduttrice con più esperienza.

Il Grande Fratello Nip, come viene chiamato da tutti, andrà in onda ad aprile quando sarà archiviata l’edizione di quest’anno dell’Isola. Sarà un’edizione più breve come era stato già anticipato. Poche puntate aggiunte al palinsesto Mediaset dopo il successo dell’edizione Vip condotta da Ilary Blasi.