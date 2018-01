Violento terremoto nel golfo dell’Alaska, è allarme tsunami

ROMA – Un potente terremoto nel golfo dell’Alaska ha fatto scattare l’allerta tsunami.

L’epicentro del sisma di magnitudo 7.9 (inizialmente registrato 8.2) è stato localizzato a circa 280 km a sud-est di Kodiak, ad una profondità di circa 10 km.

L’allarme tsunami è stato diramato per il sud-est e sud dell’Alaska, tra cui la penisola dell’Alaska e le isole Aleutine, così come la Columbia Britannica in Canada.

Osservazione tsunami in vigore per la California, l’Oregon e Washington, così come per le isole hawaiane.

Il sisma ha colpito alle 00:31 ora locale.

La città di Kodiak è stata prontamente evacuata. Tuttavia, al momento, nessuna onda anomala ha colpito la costa.

tsunami sirens going off in kodiak after the earthquake, i usually only ever hear the weekly siren test at 2pm on wednesdays so hearing it at 1am on tuesday is actually terrifying!! pic.twitter.com/ea5y7U6xnf

— kylie j (@scarygirI) 23 gennaio 2018