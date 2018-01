ROMA – Dopo la delusione ai Golden Globes 2018, “Chiamami col tuo nome” (Call Me by Your Name) ci riprova agli Oscar 2018.

Il film diretto da Luca Guadagnino che riempie di orgoglio l’Italia è candidato a ben 4 statuette: Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Timothée Chalamet), Miglior Sceneggiatura non Originale (James Ivory) e Miglior Canzone (Sufjan Stevens – The Mystery of Love).

Reduce da un lungo e trionfale percorso attraverso i principali festival internazionali, “Chiamami col tuo nome” sarà nelle sale italiane dal 25 gennaio 2018.

Il film, tratto dell’omonimo romanzo di André Aciman, vede tra i protagonisti Armie Hammer e Timothée Chalamet.

Completano il cast Michael Stuhlbarg, Amira Casar e Esther Garrel.

SINOSSI:

Girato nella campagna lombarda e ambientato nei primi anni ’80, il film racconta un’estate italiana in cui il giovane Elio (Timothée Chamalet), 17enne sensibile e istruito, vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l’incontro con il 24enne Oliver (Armie Hammer), uno studente americano affascinante e pieno di vita.