ROMA – Kim, Kourtney e Khloe, poi Kylie e Kendall. Le sorelle Kardashian-Jenner sono le protagoniste della nuova campagna pubblicitaria di Calvin Klein. Fotografate da Willy Vanderperre, le Kardashian hanno posato per la collezione underwear e jeans primavera-estate 2018: Our Family.

In intimo o in jeans, a catturare l’attenzione è stata Kylie Jenner. Da mesi i magazine di gossip speculano su una sua presunta gravidanza. Secondo i media, Kylie, infatti, starebbe aspettando il suo primo bambino – che Us Weekly dice sia una femmina – con il suo compagno Travis Scott. L’influencer non ha mai confermato ufficialmente la cosa e anzi si è tenuta a debita distanza dai flash. Nelle foto di Calvin Klein – così come è stato nella cartolina di Natale dei Kardashian – la Jenner appare coperta e quasi nascosta. Anche Kylie indossa i capi CK ma sulla pancia tiene ben salda una coperta bianca e rossa.

In un altro scatto, Kylie indossa una tuta nera che nasconde le forme. Queste diventano impossibili da individuare. Eppure, qualche giorno fa, la stampa estera ha pubblicato delle scatti di una ragazza incinta che somiglia molto alla Jenner.

