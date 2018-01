Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 23 gennaio

Roma, 23 gen. – Il 23 gennaio è il 23º giorno del calendario gregoriano. Mancano 342 giorni alla fine dell’anno.

23 gennaio: accadde oggi

Il 23 gennaio del 1789 il Georgetown College di Washington diventa il primo college cattolico degli Stati Uniti.

In questo giorno del 1896 Wilhelm Conrad Röntgen esegue per dimostrazione la prima radiografia a raggi x della storia. E’ il 1932 quando viene pubblicato il primo numero de La Settimana Enigmistica. Il 23 gennaio del 1943 Duke Ellington suona per la prima volta alla Carnegie Hall di New York. La Svezia, nel 1978, diventa la prima nazione a vietare gli spray che si ritiene danneggino lo strato di ozono che protegge la Terra. In questo giorno del 1986 i primi musicisti introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame sono: Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley. Nel 1994 fallisce un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese, una Lancia Thema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore.

Buon compleanno a:

Max Pisu (comico), Annamaria Barbera (comico), Tiffani-Amber Thiessen (attrice)

Si festeggiano oggi:

Sposalizio di Maria e San Giuseppe; Sant’Amasio di Teano, vescovo, Sant’Andrea Chong Hwa-Gyong, catechista e martire