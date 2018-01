Fedez, una stella per Chiara Ferragni a San Valentino

ROMA – Il classico mazzo di rose rosse e i soliti cuori raffigurati su gioielli, oggetti e peluche sono ormai fuori moda: quest’anno la parola d’ordine per San Valentino è solo una, stupire.

Il modo migliore per farlo è uscire dagli schemi e provare a usare un po’ di sana fantasia e un pizzico di magia.

La soluzione è a portata di mano, anzi, di cielo: regalare stelle è l’ultima tendenza per lasciare a bocca aperta la dolce metà.

Fedez ha comprato una stella per Chiara Ferragni e per gli amici

Non ha perso tempo Fedez che ha già dimostrato l’amore per Chiara Ferragni e l’affetto per i suoi amici regalando loro astri veri, con tanto di dedica personalizzata. Sì, perché il rapper milanese ha scritto in esclusiva per Global Stars Register aforismi adatti ad esprimere i sentimenti più intimi del proprio cuore.



Come regalare una stella

Per regalare una stella basta collegarsi al sito www.globalstarsregister.com e scegliere una stella tra le 120.000 disponibili nel catalogo “Hipparcos”, il database delle stelle esistenti creato dalla NASA e utilizzato abitualmente da astronomi e astrofisici delle varie agenzie spaziali mondiali. Scelti dimensione, colore e costellazione e selezionato l’astro, è possibile poi attribuirgli un nome. Il destinatario del regalo riceverà il Certificato Ufficiale Global Stars Register, il messaggio personalizzato e le coordinate per osservare la sua stella con il telescopio.

Un #originalgift perfetto per la festa degli innamorati, reso ancora più speciale dal romanticismo di Fedez che si fonde alla bellezza della volta celeste. San Valentino non è mai stato così speciale.