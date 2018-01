ROMA – Secondo le pagine della rivista People, Kim Kardashian e Kanye West sarebbero già pronti per diventare per la quarta volta genitori.

La reality star ha subito replicato tramite il suo profilo Twitter tranquillizzando i suoi fan e affermando che si tratta di una fake news.

Non solo People. Infatti molti giornali diffusi ieri, riportavano la notizia che Kim e suo marito Kanye West avessero già intenzione di chiedere alla madre surrogata di Chicago West, nato la settimana scorsa, di portare in grembo per loro un quarto bambino.

Inoltre una fonte vicina alla coppia avrebbe affermato:

“Kim è stata felicissima dell’intero processo e va molto d’accordo con la madre surrogata. Kanye, ha addirittura passato del tempo con il marito della donna durante il travaglio” – ed ha aggiunto – “Kim, non vede l’ora di avere altri bambini e allargare la famiglia”.

Fonte metro.co.uk