Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 25 gennaio

ROMA – Il 25 gennaio è il 25º giorno del calendario gregoriano. Mancano 340 giorni alla fine dell’anno.

25 gennaio: accadde oggi

Nel 1533 Enrico VIII d’Inghilterra sposa la seconda moglie Anna Bolena. In questo giorno ma del 1554 viene fondata San Paolo in Brasile. A Roma, al Teatro Valle, nel 1817 la rima rappresentazione de La Cenerentola di Gioachino Rossini. Nel 1858 La Marcia nuziale di Felix Mendelssohn diventa una popolare musica da matrimonio dopo essere stata suonata in questo giorno alle nozze della figlia della regina Vittoria del Regno Unito con il principe ereditario di Prussia. Siamo nel 1905 quando in Sudafrica viene trovato il diamante più grande del mondo, il Cullinan. Nel 1961 esce La carica dei 101, film di animazione di Walt Disney. Nel 1967 viene fondata la Nike, Inc. Nel 1971 Charles Manson e tre donne “membri della famiglia”, vengono riconosciuti colpevoli di omicidio e condannati all’ergastolo. Il 25 gennaio 1983 il Sostituto Procuratore di Trapani Giangiacomo Ciaccio Montalto viene ucciso sotto casa a Valderice nella sua Volkswagen Golf da un commando inviato da Mariano Agate su ordine di Salvatore Riina. Nel 1985 viene registrata, per l’iniziativa USA for Africa, la canzone “We Are the World”.

Si festeggia:

Sant’Agileo, martire; Sant’Anania di Damasco, martire; Sant’Artema di Pozzuoli, martire; San Bretannione di Tomis, vescovo; San Poppone di Stablo, abate.

Buon compleanno a:

Alicia Keys, Cantante; Xavi, Calciatore; Alessandro Baricco, Scrittore;