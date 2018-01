Le tre gambe di Reese Witherspoon, Vanity Fair sbaglia con Photoshop

ROMA – Per magia le gambe di Reese Witherspoon sono diventate tre. Non si tratta di chirurgia estrema ma di un errore di Photoshop. A farlo Vanity Fair Us nel numero dedicato a Hollywood pubblicato questa settimana.

In copertina, oltre a Reese, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Zendaya, Harrison Ford, Gal Gadot, Robert De Niro, Michael B. Jordan, Jessica Chastain, Claire Foy e Michael Shannon. Una foto piena di stelle che non ha distratto gli utenti dal notare il particolare agghiacciante.

La Witherspoon indossa un abito chiaro con ampio spacco sulle gambe che, con il foto ritocco di Vanity Fair, diventano tre. “Credo che tutti sappiano adesso…- ha scritto la star di Big Little Lies su Twitter – ho tre gambe. Spero mi accettiate lo stesso per quello che sono”.

Reese, nello scatto di Annie Leibovitz, è seduta nei braccioli della sedia di Oprah Winfrey che non si è salvata da Photoshop. Anche la regina della tv, infatti, in alcune foto dell’ultimo numero di Vanity Fair, è stata ritoccata e appare con tre mani. Una sul fianco, una sul grembo e una sul fianco della Witherspoon. Le due star, però, l’hanno presa con ironia. “Accetto la tua terza gamba come tu accetti la mia terza mano”, ha scritto la Winfrey rispondendo su Twitter all’attrice.

Vanity Fair, dal canto suo, si è scusato per l’errore pubblicamente: “Avremmo amato avere l’esclusiva sulla terza gamba di Reese Witherspoon ma è solo la linea del suo vestito”. Ormai il danno è fatto e il magazine lo correggerà nelle foto online. Meglio che nulla, insomma.

