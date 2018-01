ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i quattro film in programmazione al cinema: ‘Chiamami col tuo nome’, ‘Made in Italy’, ‘Bigfoot Junior’ e ‘Downsizing – Vivere alla grande’.

Chiamami col tuo nome



Sinossi: Girato nella campagna lombarda e ambientato nei primi anni ’80, il film racconta un’estate italiana in cui il giovane Elio (Timothée Chamalet), 17enne sensibile e istruito, vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l’incontro con il 24enne Oliver (Armie Hammer), uno studente americano affascinante e pieno di vita.

Scheda tecnica: ‘Chiamami col tuo nome‘ regia di Luca Guadagnino; cast artistico: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel e Victoire Du Bois; genere: drammatico; distribuzione: Warner Bros.; durata: 130 minuti; data di uscita: 25 gennaio.

Made in Italy



Sinossi: Made in Italy è una dichiarazione di amore frustrato verso il Paese, raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, attraverso lo sguardo di Riko.

Un uomo onesto, che può contare su un gruppo di amici veri e su una moglie che, tra alti e bassi, ama da sempre. È però anche un uomo molto arrabbiato con il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di coda e false partenze.

E se a volte si cade e rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre.

Scheda tecnica: ‘Made in Italy‘ regia di Luciano Ligabue; cast artistico: Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Alessia Giuliani, Gianluca Gobbi e Tobia De Angelis; genere: drammatico; distribuzione: Medusa Film; durata: 104 minuti; data di uscita: 25 gennaio.

Bigfoot Junior



Sinossi: Il tredicenne Adam parte per un’epica avventura per svelare il mistero che si cela dietro la scomparsa di suo padre.

Scoprirà ben presto che suo papà è nientemeno che il leggendario Bigfoot, rimasto nascosto per anni nella foresta per proteggere se stesso e la sua famiglia dalla Hair&Co., una potente compagnia farmaceutica che vuole utilizzare il suo speciale DNA per condurre esperimenti scientifici.

Padre e figlio iniziano a recuperare il tempo perduto e Adam scopre di possedere gli stessi incredibili superpoteri di papà Bigfoot! Quello che non sa è di avere la Hair&Co. alle calcagna…

Scheda tecnica: ‘Bigfoot‘ regia di Jeremy Degruson e Ben Stassen; cast artistico: Christopher L. Parson, Marieve Herington, Joe Ochman, Michael Sorich e Sandy Fox; genere: animazione; distribuzione: Koch Media; durata: 92 minuti; data di uscita: 25 gennaio.

Downsizing – Vivere alla grande



Sinossi: DOWNSIZING racconta cosa accadrebbe se – come soluzione al problema della sovrapopolazione – un gruppo di scienziati norvergesi scoprisse il modo di ridurre gli uomini ad esseri viventi di 12 centimetri.

Ognuno capirebbe presto le nuove opportunità che il denaro potrebbe dare in un mondo miniaturizzato. Ed è con questa promessa di una vita migliore che Paul Safranek (Matt Damon) e sua moglie Audrey (Kristen Wiig) – persone comuni – decidono di abbandonare la loro vita stressata in Omaha per farsi rimpicciolire e trasferirsi in una nuova comunità ‘ridotta’. Una scelta questa che aprirà le porte a nuovi cambiamenti ed avventure.

Scheda tecnica: ‘Downsizing‘ regia di Alexander Payne; cast artistico: Matt Damon, Neil Patrick Harris, Kristen Wiig, Jason Sudeikis, Christoph Waltz, Alec Baldwin, Margo Martindale, Maribeth Monroe, Donna Lynne Champlin, Rolf Lassgård, Kerri Kenney; genere: commedia; distribuzione: 20th Century Fox; durata: 140 minuti; data di uscita: 25 gennaio.