ROMA – Una lettera aperta al nostro paese scritta da Ghali nel nuovo singolo Cara Italia.

Il brano, la cui versione breve è stata utilizzata per lo spot tv di Vodafone, è disponibile dal 26 gennaio su Spotify, mentre il videoclip sarà rilasciato in anteprima il 26 gennaio alle 21.20 su Real Time e il giorno seguente dalle 14.00 su YouTube.

Il rapper italo-tunisino, uno dei fenomeni musicali del momento, ha raccontato sui social la nascita di Cara Italia e la scelta di mettere in versi il rispetto per la sua patria, nonostante i suoi limiti e difetti.

“Cara Italia,

Ti dedico questa canzone che ho ideato tornando dal mio primo viaggio in America.

Non hai nulla da invidiare a questi grandi paesi che vediamo nei film.

Spero però che tu non ti offenda per aver risaltato i tuoi difetti, sappiamo tutti che sei bellissima ma questo serve a migliorarsi.

Cara Italia,

Ho scritto “sei la mia dolce metà” perchè è davvero così.

Tu mi hai visto nascere, mi hai cresciuto e ora che in ogni tuo angolo gridano il mio nome come posso voltarti le spalle?

Tu che sei la dimora dei miei desideri, il letto dei miei sogni.

Infinite le giornate di dolore tra le tue mura e infinite le notti di rabbia ma come potrei voltarti le spalle senza rimpianto?

Cara Italia,

Ti chiedo solo tre cose:

NON PARLARMI più di confini e non ti parlerò più con diffidenza.

NON SENTIRTI inferiore e io mi sentirò all’altezza.

NON VEDERMI come un nemico e io ti vedrò come una sorella, un’amica, una mamma.

Spero che tu possa prendere in considerazione le mie parole.

Io T.V.B Cara Italia

#Ghali”



Cara Italia – TESTO

Fumo, entro, cambio faccia

Come va a finire si sa già

Devo stare attento, mannaggia

Se la metto incinta poi mia madre mi…

Perché sono ancora un bambino

Un po’ italiano, un po’ tunisino

Lei di Portorico, se succede per Trump è un casino

Ma che politica è questa?

Qual è la differenza tra sinistra e destra?

Cambiano i ministri ma non la minestra

Il cesso è qui a sinistra, il bagno è in fondo a destra

Dritto per la mia strada

Meglio di niente, más que nada

Vabbè, tu aspetta sotto casa

Se non piaci a mamma tu non piaci a me

Mi dici: “Lo sapevo” ma io non ci credo

Mica sono scemo

C’è chi ha la mente chiusa ed è rimasto indietro

Come al Medioevo

Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno

Senza passaporto, in cerca di dinero

Io mi sento fortunato

Alla fine del giorno

Quando sono fortunato

È la fine del mondo

Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuorilegge

Fuori dal gregge, che scrive: “Scemo chi legge”

Oh eh oh, quando il dovere mi chiama

Oh eh oh, rispondo e dico: “Son qua”

Oh eh oh, mi dici: “Ascolta tua mamma”

Oh eh oh, un, dos, tres: sono già là

Oh eh oh, quando mi dicon: “Vai a casa!”

Oh eh oh, rispondo: “Sono già qua”

Oh eh oh, io t.v.b. cara Italia

Oh eh oh, sei la mia dolce metà

Aspè, mi fischiano le orecchie

Suspense, un attimo prima del sequel

Cachet non comprende monete

Crash Bandicoot raccogli le mele

Nel mio gruppo tutti belli visi

Come un negro bello diretto a Benin City

Non spreco parole, non parlo con Siri

Felice di fare musica per ragazzini

Prima di lasciare un commento, pensa

Prima di pisciare controvento, sterza

Prima di buttare lo stipendio, aspetta

Torno a Baggio, io non me la sento senza

Shakera!

Il tuo telefono forse non prende nell’hinterland

Finiti a fare freestyle su una zattera in Darsena

La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram

Amore e ambizione già dentro al mio starter pack

Prigionieri di Azkaban fuggiti da Alcatraz

Facevamo i compiti solo per cavarcela

Io mi sento fortunato

Alla fine del giorno

Quando sono fortunato

È la fine del mondo

Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuorilegge

Fuori dal gregge, che scrive: “Scemo chi legge”

Oh eh oh, quando il dovere mi chiama

Oh eh oh, rispondo e dico: “Son qua”

Oh eh oh, mi dici: “Ascolta tua mamma”

Oh eh oh, un, dos, tres: sono già là

Oh eh oh, quando mi dicon: “Vai a casa!”

Oh eh oh, rispondo: “Sono già qua”

Oh eh oh, io t.v.b. cara Italia

Oh eh oh, sei la mia dolce metà

Oh eh oh

Oh eh oh

Oh eh oh

Oh eh oh

Oh eh oh, quando il dovere mi chiama

Oh eh oh, rispondo e dico: “Son qua”

Oh eh oh, mi dici: “Ascolta tua mamma”

Oh eh oh, un, dos, tres: sono già là

Oh eh oh, quando mi dicon: “Vai a casa!”

Oh eh oh, rispondo: “Sono già qua”

Oh eh oh, io t.v.b. cara Italia

Oh eh oh, sei la mia dolce metà