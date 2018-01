Mamma mia! Ci risiamo, l’anteprima del film nel primo trailer in italiano

ROMA – Dieci anni dopo Mamma Mia!, il film che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo, si ritorna nella magica isola greca di Kalokairi. A settembre sarà nei cinema italiani il nuovo ed originale musical basato sulle canzoni degli ABBA: Mamma mia! Ci risiamo.

Il film segna il ritorno del cast originale affiancato da nuovi membri tra cui Lily James (L’Ora Più Buia; Cenerentola; Baby Driver – Il genio della fuga). Mamma mia! Ci risiamo è prodotto da Judy Craymer e Gary Goetzman, gli stessi produttori del film originale. Craymer è anche il creatore e produttore del musical di successo a livello mondiale.

Ol Parker, sceneggiatore di Marigold Hotel, ha scritto e diretto questo sequel da una storia di Catherine Johnson, Richard Curtis e Parker. Benny Andersson e Björn Ulvaeus hanno nuovamente curato le musiche e i testi, oltre ad aver collaborato alla produzione esecutiva. Tom Hanks, Rita Wilson, Phyllida Lloyd, Richard Curtis e Nicky Kentish Barnes sono i produttori esecutivi.

Il cast

Riprendono i loro ruoli di Mamma Mia! Il film l’attrice premio Oscar Meryl Streep nella parte di Donna; Julie Walters in quella di Rosie, e Christine Baranski in quella di Tanya. Amanda Seyfried e Dominic Cooper interpretano nuovamente Sophie e Sky, mentre Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e il premio Oscar Colin Firth tornano nei ruoli dei tre possibili padri di Sophie: Sam, Bill e Harry.

La trama

Il film, andando avanti e indietro nel tempo per mostrare come le relazioni forgiate nel passato risuonano nel presente, vede Lili James interpretare il ruolo di Donna da giovane. Rosie e Tanya da giovani invece sono ritratte rispettivamente da Alexa Davies (X+Y – A Brilliant Young Mind), e Jessica Keenan Wynn (Beautiful a Broadway). Il giovane Sam è interpretato da Jeremy Irvine (War Horse), mentre il giovane Bill è Josh Dylan (Allied: Un’ombra nascosta) e il giovane Harry è Hugh Skinner (Kill Your Friends).