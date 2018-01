Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 27 gennaio

Roma, 27 gen. – Il 27 gennaio è il 27º giorno del calendario gregoriano. Mancano 338 giorni alla fine dell’anno.

27 GENNAIO: I FATTI DEL GIORNO

Il 27 gennaio del 1861 Italia: si svolgono le prime elezioni politiche generali dopo la raggiunta unità del Paese. È la 9ª legislatura considerando anche quelle del Regno di Sardegna. Diciannove anni dopo, nel 1880, Thomas Edison presenta la richiesta di brevetto per la lampadina ad incandescenza. Nel 1909 viene costituito l’MI6, il servizio d’intelligence britannico. In questo giorno del 1924 viene pubblicato, su Il taccuino di Sherlock Holmes uno dei più famosi episodi di Sherlock Holmes, ossia L’avventura del vampiro del Sussex. E’ il 1932 quando il simbolo del “cavallino rampante”, appartenente all’aviatore Francesco Baracca e ceduto, nel 1923, come portafortuna al pilota automobilistico Enzo Ferrari, viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA. Il 27 gennaio del 1945 il campo di sterminio di Auschwitz viene liberato dall’Armata rossa.In questo giorno del 1957 viene realizzata la prima Harley Davidson Sportster. Nel 1967 I The Doors lanciano il loro primo album (avente lo stesso nome del gruppo).Nel 2010 viene presentato l’iPad, tablet prodotto da Apple.

Buon compleanno a…

Mark Owen, cantante, Heather Parisi, ballerina, Claudio Gioè, attore

Si festeggiano oggi…

Sant’Angela Merici, vergine, Santa Devota, martire in Corsica e patrona del Principato di Monaco, San Domiziano di Melitene, monaco