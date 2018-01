Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 28 gennaio

ROMA – Il 28 gennaio è il 28º giorno del calendario gregoriano. Mancano 337 giorni alla fine dell’anno .

28 gennaio: accadde oggi

Nel 1807 la strada londinese di Pall Mall è la prima via al mondo ad avere l’illuminazione a gas. Nel 1855 la prima locomotiva corre dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico lungo la Panama Railway. E’ il1887 quando, a Fort Keogh nel Montana, vengono avvistati fiocchi di neve di 38 cm di larghezza e 12 cm di spessore. Nel 1935 l’’Islanda diventa la prima nazione a legalizzare l’aborto. In questo giorno del 1958 inventati i celeberrimi mattoncini della Lego. Nel 1979 Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare. Nel 1982 il Generale statunitense James Lee Dozier viene liberato da Unità Speciale Antiterrorismo della Polizia di Stato italiana dopo 42 giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse. Nel 1986 lo Space Shuttle Challenger esplode subito dopo il decollo uccidendo tutti e sette gli astronauti a bordo. Il 28 gennaio del 1998 la Ford annuncia l’acquisto della Volvo per 6,45 miliardi di dollari.

Si festeggia:

San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa; Santi Agata Lin Zhao, Gerolamo Lu Tingmei e Lorenzo Wang Bing, martiri; Sant’Emiliano di Trevi, vescovo; San Giacomo eremita, in Palestina.

Buon compleanno a:

Elijah Wood, Attore; Takuma Sato, Pilota; Mario Biondi, Cantante; Naomi Watts, Attrice; Patrizio Oliva, Pugile;