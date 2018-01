È morto il signor Ikea, il re del fai da te

ROMA – All’età di 91 anni è morto il signor Ikea, Ingvar Kamprad. A darne l’annuncio l’azienda svedese che lo ha definito “uno tra i più grandi imprenditori del 20esimo secolo”.

Sin da giovanissimo con il fiuto per il business, Kamprad vende fiammiferi in bici ai vicini di casa, ma anche semi per il giardino e penne finché a soli 17 anni fonda l’Ikea, acronimo del suo nome e cognome e di Elmtaryd, la fattoria di famiglia dove è cresciuto e Agunnaryd, il piccolo villaggio nella provincia di Smaland dove è nato il 30 marzo 1926.

Dal nulla l’idea del fai da te e dei mobili montati direttamente dal cliente che è diventato un successo mondiale. Successo che l’ha reso tra gli uomini più ricchi del pianeta. Nel 2007 si è piazzato al settimo posto della classifica di Forbes con un patrimonio di 33 miliardi di dollari. Nel settembre 2012 la pensione. Oggi Ikea è in mano ai tre figli: Peter, Jonas e Mathias. Nel mondo sono 190 mila i dipendenti del colosso svedese con un giro d’affari annuale di 38 miliardi di euro.

The founder of IKEA and one of the greatest entrepreneurs of the 20th century, Ingvar Kamprad, has passed away at the age of 91. pic.twitter.com/DxyALH1LQ9

