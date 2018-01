Grammy, Nick Jonas sulla reunion dei Jonas Brothers: “Mai dire mai”

ROMA – Si parla da un po’ di una possibile reunion dei Jonas Brothers. Qualche giorno fa, i tre fratelli sono stati avvistati insieme e qualcuno ha sperato che il loro incontro fosse di lavoro. Niente di più sbagliato. A negare un possibile ricongiungimento musicale ci ha pensato Nick Jonas la scorsa notte durante la 60esima edizione dei Grammy Awards.

“Ci incontriamo un weekend e credo che il nostro account Instagram fosse ripartito o riaperto – ha detto ai microfoni di E!News -. Posso dirvi che non c’è nessuna reunion pianificata ma mai dire mai. Non sai mai cosa succederà”.

A metà gennaio, in effetti, la pagina Instagram della band è riapparsa sul social dopo 4 anni di assenza. A gettare benzina sul fuoco l’uscita come al fashion show di John Varvatos a New York. Venerdì, infatti, i Jonas Brothers sono stati avvistati mentre si godevano la serata, indossando la stessa giacca di pelle. In più Joe ha pubblicato una foto su Instagram della serata.

The Boys Un post condiviso da J O E J O N A S (@joejonas) in data: Gen 26, 2018 at 3:53 PST

Che cosa hanno fatto i Jonas Brothers in questi anni

I tre fratelli hanno deciso di separarsi nel 2013, dopo 8 anni di attività e successi. Da allora Nick si è diviso tra la sua carriera da cantante solista e attore. Recentemente i fan l’hanno potuto vedere in Jumanji – Benvenuti nella giungla. Joe ha fondato i DNCE, un trio che ha sfornato ben più di una hit. Una tra tutte Cake by the ocean. Nei mesi scorsi ha, poi, chiesto la mano all’attrice di Game of Thrones Sophie Turner. Kevin si è sposato con Danielle con cui ha avuto due bambine: Alena, 3 anni, e Valentina, 14 mesi.