Sotto elezioni tutti rapaci: al tribunale di Potenza spunta Geppino

POTENZA – Nel giorno in cui decine di politici sono in processione al tribunale di Potenza per consegnare le liste con i nomi dei candidati, a rubare la scena è stato Geppino, aquila reclutata in un piano di bird control.

Compito del rapace sarà infatti quello di mettere in fuga i tantissimi piccioni che nidificano ovunque negli anfratti della struttura giudiziaria del capoluogo lucano creando problemi igienici, ormai insostenibili.

Ad accompagnare Geppino, che ha annunciato la sua presenza nel tribunale squarciando con un grido il silenzio dei corridoi, gli esperti falconieri della società cooperativa Cantiere di Potenza.