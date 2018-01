MEGADETH al ROCK IN ROMA 2018 per festeggiare 35 anni di carriera

Roma – Grande festa oggi per i “metallari” della capitale! Rock in Roma 2018 ha infatti annunciato l’arrivo dei Megadeth all’Ippodromo delle Capannelle. Appuntamento con la band il prossimo 28 giugno. I Megadeth oltre all’esibizione sul palco del Rock The Castle aggiungono così una data in uno dei festival internazionali più importanti. La band guidata da Dave Mustaine compie quest’anno 35 anni di onorata carriera.

Biglietti in vendita da martedì 30 gennaio su Rockinroma.com e Ticketone.it.

Il costo del live sarà di 40 euro più i diritti di prevendita e di 45 euro in cassa la sera dello show.

I Megadeth sono un gruppo musicale trash metal statunitense formatosi a Los Angeles nel 1983. Sono considerati tra i più influenti e significativi sviluppatori del thrash metal, insieme a Metallica, Slayer e Anthrax. Il gruppo è stato fondato da Dave Mustaine, chitarrista solista dei Metallica dal 1981 al 1983, anno in cui fu cacciato dal gruppo a causa del suo carattere litigioso e per l’abuso di droghe. Egli è l’unico componente rimasto della formazione originaria insieme a David Ellefson, se si esclude l’assenza di quest’ultimo dal 2004 al 2009. Nel corso della loro storia i Megadeth cambiarono più volte stile musicale, passando dal trash metal degli esordi ad un heavy metal melodico e poi, per un breve periodo, ad un hard rock dai contenuti industrial rock, ritornando alle sonorità thrash metal a partire dagli anni duemila.