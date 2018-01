Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 29 gennaio

ROMA – Il 29 gennaio è il 29º giorno del calendario gregoriano. Mancano 336 giorni alla fine dell’anno.

29 gennaio: i fatti del giorno

Il 29 gennaio del 1845, ‘Il Corvo’ di Edgar Allan Poe viene pubblicato per la prima volta sul New York Evening Mirror. In questo giorno del 1884 in inghilterra viene pubblicato il primo fascicolo dell’opera che in seguito venne chiamata Oxford English Dictionary. La pubblicazione, redatta sotto la direzione di Sir James Murray, conta 352 pagine e racchiude tutte le parole inglesi conosciute da A ad Ant (formica). Due anni più tardi, nel 1886, Carl Benz brevetta la prima automobile a benzina funzionante.

È il 1958 quando in Italia entra in vigore la Legge Merlin, che abolisce le case di tolleranza in Italia. Il 29 gennaio del 1992 il presidente francese Jacques Chirac annuncia la “fine definitiva” dei test nucleari francesi. Nel 1996 un incendio distrugge il Teatro La Fenice di Venezia. In questo giorno del 2004 escono in Giappone i primi remake Pokemon della storia, Pokemon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia. Dieci anni dopo, nel 2014, viene fondata a Torino la FCA-Fiat Chrysler Automobiles.

Buon compleanno a…

Amii Stewart, cantante, Oprah Winfrey, presentatrice, Tom Selleck, attore.

Si festeggiano oggi…

Sant’Afraate, Sant’Agnese da Bagno di Romagna, camaldolese, Sant’Aquilino di Milano, sacerdote e martire.