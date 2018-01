I Thirthy Second to Mars live in Italia, aggiunta una terza data

ROMA – Diventano 3 le date italiane in cui i Thirthy Second to Mars si esibiranno live in Italia. La band capitanata da Jared Leto sarà headliner della prima edizione del Milano Rocks, il festival che li vedrà protagonisti l’8 settembre all’Open Air Theatre dell’Area EXPO- Experience. Questa data si aggiunge a quelle del 16 marzo al Palalottomatica di Roma e del 17 marzo all’Unipol di Bologna.

I biglietti

I biglietti saranno in prevendita per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 9:00 di mercoledì 31 gennaio e in vendita generale dalle ore 9:00 di venerdì 2 febbraio 2018 su TicketOne e Ticketmaster.

Il trio ripercorrerà la propria carriera e eseguirà i nuovi brani tratti dal prossimo album, la cui uscita ancora non è stata specificata.